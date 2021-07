Economia Governo prorroga auxílio emergencial por mais três meses, até outubro Parcelas atuais do benefício terminariam em julho; União não informou valor do crédito extraordinário

O presidente Jair Bolsonaro editou um decreto para prorrogar por três meses o pagamento do Auxílio Emergencial neste ano. O benefício atual —que varia de R$ 150 a R$ 375— termina neste mês. De acordo com comunicado do Palácio do Planalto, a extensão será possível pela edição de uma MP (Medida Provisória) com crédito extraordinário em favor do Ministério da Cidada...