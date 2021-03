Economia Governo prevê corte de R$ 17,6 bilhões em gastos para não estourar teto em 2021 Sob pressão da inflação e do novo salário mínimo, Orçamento precisará ser ajustado até o fim do ano

Na primeira avaliação formal de gastos públicos feita neste ano, o Ministério da Economia concluiu que as contas de 2021 estão estourando o limite do teto de gastos em aproximadamente R$ 17,6 bilhões. As despesas até fevereiro e a projeção do valor previsto até o encerramento do ano indicam que o governo precisará cortar gastos para ajustar as contas e não desres...