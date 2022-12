Economia Governo pede autorização para contrair empréstimo de R$ 1 bilhão e usar em rodovias Governador Wanderlei Barbosa encaminhou projeto que oferece receita de impostos como contrapartida à garantia da União. Outra proposta pede R$ 230 milhões para o Profisco

O governador do estado Wanderlei Barbosa (Republicanos) propôs na terça-feira, 6, o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil S.A até o valor de R$1 bilhão. Segundo a proposta o valor será destinado ao plano de pavimentação, recuperação e conservação das rodovias. O documento ressalta que recursos que fo...