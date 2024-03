Economia Governo lança programa para atrair mais voos internacionais A iniciativa da Embratur prevê o uso do FNAC (Fundo Nacional de Aviação Civil) para essas ações

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lançou um programa para tentar atrair para o Brasil novos voos internacionais. A iniciativa da Embratur prevê o uso do FNAC (Fundo Nacional de Aviação Civil) para essas ações. "O programa utilizará recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC) porque contribui com as estratégias de Desenvolvimento da Aviação ...