Redação Jornal do Tocantins

Durante a cerimônia de início das obras de um novo trecho da Fiol (Ferrovia de Integração Oeste-Leste) em Ilhéus (BA), nesta segunda-feira, 3, o governo federal anunciou que as futuras obras da ferrovia que irá até Figueirópolis, onde se conectará à Ferrovia Norte Sul, ficarão dentro do novo programa de desenvolvimento, o PAC 3, que será lançado neste mês.

Segundo o governo federal, as obras do trecho lançado entre Ilhéus e Caetité receberão R$ 1,5 bilhão em investimentos da Bahia Ferrovias (Bafer), subconcessão da Bamin, e serão executadas pelo Consórcio TCR-10, formado pela empresa brasileira Tiisa e pela chinesa CREC-10.

“De Caetité até Mara Rosa/GO, o projeto será conduzido dentro do novo PAC, garantindo a integração com as regiões Norte e Sul”, anunciou o ministro da Casa Civil, Rui Costa, em uma rede social.

“A produção do agronegócio de estados como Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, Mato Grosso e Goiás passará a contar com três portos, consolidando uma infraestrutura importante para todo o Nordeste, Norte e Centro-Oeste e assegurando mais emprego e renda para nossa gente”, complementou.

No total, a Fiol terá 1.527 quilômetros de extensão. A ferrovia ligará o futuro porto de Ilhéus ao município de Figueirópolis, no Tocantins, ponto em que se conectará com a Norte-Sul.

Não há data para as obras chegarem até o Tocantins.