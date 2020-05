Economia Governo lança Agrotins 2020 100% Digital; confira ao vivo Assista o evento pelos canais oficiais do Tocantins

A Feira Agrotecnológica do Tocantins( Agrotins) 2020 100% Digital está marcada para os 27 e 29 de maio e será realizada em formato totalmente digital. O lançamento do evento também ocorre online com a apresentação da a plataforma de transmissão da Agrotins, a programação, os serviços e produtos que serão oferecidos pelo Governo do Tocantins e pelos parceiros. A Feira ...