Economia Governo joga contra Banco Central no combate à inflação e coloca meta de 2022 em risco, diz FGV Ibre Isso se deve por conta da crise política criada pelo governo federal

A crise política criada pelo governo federal impede que o Banco Central tenha sucesso no combate à inflação e coloca em risco o cumprimento da meta para 2022. A avaliação é do FGV Ibre (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas), que também vê o risco de que sua projeção de crescimento da economia de 1,5% para o próximo ano seja frustrada por co...