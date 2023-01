Economia Governo instaura sindicância sobre projetos de irrigação do Estado Comissão instaurada nesta segunda-feira tem 90 dias para apresentar relatório com intercorrências e medidas adotadas sobre pagamentos dos lotes e se houve transferência de propriedades

A Secretaria da Infraestrutura, Cidades e Habitação instaurou uma sindicância para levantar a situação dos projetos de irrigação controlados pela Superintendência de Irrigação e Drenagem, departamento da pasta. O prazo final para a apresentação do relatório final dos trabalhos com as situações relevantes encontradas, soluções aplicadas em cada caso e eventuais sugestões d...