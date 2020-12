Economia Governo Federal autoriza primeira parte dos recursos para reestruturação do Aeroporto de Araguaína Investimento de R$ 13,56 milhões e corresponde a terraplanagem, nova drenagem e cerca operacional

O Ministério da Infraestrutura (Minfra) autorizou nesta terça-feira, 1º, a contratação das obras de adequação para a pista do Aeroporto de Araguaína no valor de R$ 13,5 milhões. A autorização aconteceu após uma série de reuniões com os representantes da Secretaria Nacional de Aviação Civil e da Prefeitura de Araguaína para concluir as tratativas para a liberação de p...