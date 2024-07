Economia Governo federal apura fraude em 300 mil pedidos de auxílio pós-tragédia no RS O Executivo investiga o caso de 150,6 mil pessoas que solicitaram o benefício e, em tese, não moram em área atingida pela tragédia ambiental

O governo federal apura indícios de fraude em mais de 300 mil pedidos de acesso aos R$ 5.100 do Auxílio Reconstrução criado para ajudar pessoas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. As suspeitas recaem sobre quase metade do total de solicitações (629,6 mil). O Executivo investiga o caso de 150,6 mil pessoas que solicitaram o benefício e, em tese, não mo...