Economia Governo faz mais um pedido de empréstimo de R$500 milhões na Caixa Econômica Federal Proposta defende que o recurso será usado nas áreas da saúde, educação, segurança pública, gestão, infraestrutura e habitação

O governador do estado Wanderlei Barbosa (Republicanos) propôs na quarta-feira, 7, mais um projeto de lei em que pede autorização da Assembleia Legislativa para contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal de até R$ 500 milhões. É o terceiro pedido enviado nesta semana ao Legislativo. Os outros dois pedem R$ 1 bilhão do Banco do Brasil...