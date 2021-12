Economia Governo estadual prorroga prazo de adesão ao Refis 2021 até 24 de dezembro Portaria será publicada com ampliação do prazo que vencia nesta sexta-feira, 17

A Secretaria da Fazenda (Sefaz) informou, nesta sexta-feira, 17, a prorrogação do prazo para adesão ao Refis 2021 até o dia 24 de dezembro. Uma portaria que amplia o período inicial para adesão, que vencia hoje, 17, será publicada. Assessor técnico da Sefaz, o auditor Jorge Couto explica que o novo prazo é para o pedido do contribuinte, que é o preenchimento do req...