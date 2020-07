Economia Governo espera arrecadar R$ 1,7 bilhão com venda de imóveis neste ano Leilões podem ajudar a equipe econômica a colocar mais dinheiro em caixa no momento de elevação de gastos devido à pandemia da covid-19

O Ministério da Economia prevê arrecadar R$ 1,7 bilhão com a venda de 907 imóveis em 2020 na esteira de uma nova lei que flexibilizou as regras e permitiu ao governo acelerar os leilões. Desse valor, R$ 220 milhões já foram arrecadados com a venda de 177 imóveis, e outros R$ 100 milhões em 109 bens serão colocados à disposição por meio da primeira licitação virtua...