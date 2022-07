Economia Governo edita Medida Provisória que reduz alíquota do ICMS de combustíveis de 27% para 18% No documento publicado no Diário Oficial retira a gasolina e o etanol retirando da lista de produtos com alíquota de 27%

Medida Provisória editada pelo governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) e publicada no Diário Oficial de número 6120, revoga partes do Código Tributário que fixava em 27% as alíquotas do ICMS nas operações e prestações internas relativas a gasolina automotiva e de aviação, e álcool etílico (metanol), anidro ou hidratado para fins carburantes. O percentual estava fix...