Economia Governo economizou R$ 3 bilhões com home office em 2020, estima Tesouro No Poder Executivo, pesquisas feitas pelo governo ao longo do ano passado apontam que 50% dos servidores chegaram a ser colocados em trabalho remoto

O governo federal economizou aproximadamente R$ 3 bilhões em 2020 com o sistema de home office para servidores públicos implementado na pandemia do novo coronavírus. A estimativa é do secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal. No Poder Executivo, pesquisas feitas pelo governo ao longo do ano passado apontam que 50% dos servidores chegaram a ser colocados em tra...