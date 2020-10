Economia Governo dos EUA promete crédito a teles brasileiras para não comprarem Huawei Agências americanas oferecem financiamento para compra de equipamentos 5G de outros fabricantes

Em mais um passo na ofensiva para impedir o avanço da Huawei no futuro mercado de 5G, o governo dos Estados Unidos promete oferecer crédito, por meio de agências oficiais, para as gigantes de telecomunicações brasileiras adquirirem componentes de concorrentes da empresa chinesa. As operações de crédito para que Vivo, Claro e Tim, entre outras, comprem equipamentos de for...