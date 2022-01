Economia Governo do Tocantins votou contra o descongelamento do ICMS dos combustíveis Secretário Júlio Edstron Secundino Santos afirma que posição do Estado levou em conta benefício do consumidor e o setor produtivo do Tocantins

O Estado do Tocantins foi voto vencido na reunião do Comsefaz (Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal) na sexta-feira, 14, em que os governos estaduais decidiram descongelar o ICMS no preço dos combustíveis a partir do dia 31 de janeiro. Além do Tocantins, estados do Norte e do Distrito federal formaram minoria contrário ao des...