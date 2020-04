Após o Parque Estadual do Jalapão e seus atrativos turísticos serem fechados devido a pandemia da Covid-19, o Governo do Tocantins está estudando a reabertura do parque. Isso porque, devido a medida, as operadoras de turismo e o comércio local tiveram uma queda na venda de pacotes turísticos.

Conforme a gestão, nesta sexta-feira, 24, uma reunião ocorreu para discutir a possível reabertura no próximo dia 1º de maio. A da Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc) apresentou uma pesquisa sobre impacto da crise econômica na região, mostrando que mais de 60% dos turistas que visitam o Jalapão são por meio de pacotes turísticos.

“A reabertura das atividades turísticas no Parque Estadual do Jalapão deve ocorrer de forma escalonada e bem organizada, com o controle na entrada de veículos e no número de turistas”, disse presidente da Adetuc, Tom Lyra.

Para manter a segurança das comunidades e turistas, a recomendação é que os protocolos das organizações de Saúde sejam seguidos como, por exemplo, o uso de máscaras e adoção de cuidados para evitar aglomerações. Atualmente existe 140 operadoras de turismo com atividades voltadas ao Jalapão.

Participaram da reunião, além da Adetuc, o secretário de Estado da Saúde, Luiz Edgar Leão Tolini, acompanhado pelos secretários do Meio Ambiente e Recurso Hídricos, Renato Jaime, vice-presidente do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), Rafael Felipe, e pelo representante da Associação Tocantinense de Turismo Receptivo, Cleib Filho.