Economia Governo do Tocantins e UFT estudam abertura do Centro de Pesquisa Canguçu para o ecoturismo Centro fica entre o Parque Nacional do Araguaia e o Parque Estadual do Cantão na região de transição do Cerrado com a Amazônia

O Governo Estadual e Universidade Federal do Tocantins (UFT) debatem a possível abertura do Centro de Pesquisa Canguçu (CPC) para turismo ecológico nos próximos meses. Uma webconferência realizada nesta semana abordou o potencial do centro localizado entre as unidades de conservação do Parque Nacional do Araguaia e o Parque Estadual do Cantão. Além disso, durant...