Economia Governo diz que prorrogação da desoneração da folha não precisa ser compensada O fim da desoneração estava previsto para esta sexta (31), mas o benefício foi prorrogado após sanção --sem vetos- de projeto de iniciativa do Congresso

A lei que prorroga a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia até o fim de 2023 foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta sexta-feira (31) sem a previsão de medida que compense a perda de receita no Orçamento. Segundo o Palácio do Planalto, uma orientação do TCU (Tribunal de Contas da União) viabilizou que a desoneração fosse ...