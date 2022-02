Economia Governo diz que 4 milhões de empresas foram abertas em 2021 Apesar da criação, o número de empresas fechadas atingiu 1,41 milhão, o que representa um crescimento de 34,6% em relação a 2020

O número de empresas abertas no Brasil chegou a 4,026 milhões em 2021, um crescimento de 19,7% em comparação com o ano anterior. Essa foi a maior quantidade de companhias criadas no país em um ano. Os dados são do Ministério da Economia e foram divulgados nesta quarta-feira (9) no Mapa de Empresas do 3º quadrimestre do ano passado. O Ministério da Economia disse ...