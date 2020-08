Economia Governo divulga calendário de pagamentos do auxílio emergencial para 3 grupos Benefício será pago em 3 ciclos

O Ministério da Cidadania publicou nesta quarta-feira (26) no Diário Oficial da União uma portaria com o calendário de pagamento do auxílio emergencial para três grupos de beneficiários. O texto foi assinado pelo ministro Onyx Lorenzoni (Cidadania) e já está em vigor. Eis a íntegra (269kb) Segundo a publicação, vão receber o pagamento será para o público que: ...