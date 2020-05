Economia Governo divulga apoio de empresários e bancos à edição digital da Agrotins Feira será realizada totalmente em ambiente virtual pela primeira vez, de 27 a 29 de maio

Em nota divulgada nesta quinta-feira,14, o governo do Tocantins afirma ter recebido apoio de empresários que utilizam a feira como vitrine para seus produtos para a realização da Agrotins (Feira Agrotecnológica do Tocantins) de forma virtual. Também divulgou apoio de instituiçõe bancárias Conforme a divulgação, por causa da pandemia do novo Coronavírus, realiz...