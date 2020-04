Economia Governo deve fechar o ano no vermelho e com o maior rombo da história: R$ 419 bilhões Waldery Rodrigues, secretário especial de Fazenda, disse que só as medidas apresentadas para preservar os empregos representam 2,97% do PIB

O governo deve fechar o ano com as contas no vermelho em R$ 419,2 bilhões, o equivalente a 5,5% do PIB. A projeção foi apresentada nesta quinta-feira, 2, pelo secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues. Ele justificou que a estimativa leva em conta a adoção de novas medidas para combate às consequências econômicas do nov...