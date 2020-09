Economia Governo deve destinar mais R$ 10 bilhões para 3ª fase do Pronampe O ministro Paulo Guedes (Economia) sinalizou a senadores que o dinheiro de uma 3ª fase do programa deve ser destinado ainda neste ano

O governo federal, por meio do Ministério da Economia, deve destinar mais R$ 10 bilhões para uma 3ª fase do Pronampe (Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), criado para socorrer empresas pequenas durante a pandemia da covid-19 (doença causada pelo novo coronavírus). A informação é do jornal O Estado de S. Paulo. O ministro Paulo ...