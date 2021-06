Economia Governo desbloqueia verba de R$ 3,1 bilhões de ministérios O montante liberado é menor do que o espaço disponível nas contas deste ano

O governo desbloqueou nesta quarta-feira (9) R$ 3,1 bilhões em verbas de ministérios que estavam travadas por conta do aperto no Orçamento. O montante liberado é menor do que o espaço disponível nas contas deste ano. A medida foi oficializada em portaria publicada no Diário Oficial da União desta quarta. O maior desbloqueio foi para o Ministério da Educação, de R$ ...