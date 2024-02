Economia Governo decide antecipar pagamento de R$ 30 bilhões em precatórios Antecipação deve ajudar a rodar mais rápido a atividade econômica nos próximos meses, como aconteceu com o pagamento de R$ 93 bilhões de precatórios atrasados no final do ano passado.

O governo federal resolveu antecipar para fevereiro o pagamento de R$ 30,1 bilhões de precatórios, valores devidos a empresas e pessoas físicas após sentença definitiva da Justiça. Pelo cronograma, os pagamentos só seriam feitos em julho, de acordo com o Ministério do Planejamento. A injeção do dinheiro com a antecipação deve ajudar a rodar mais rápido a atividade econôm...