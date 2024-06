Economia Governo compra 263,3 mil toneladas de arroz em leilão convocado por enchentes no RS Questionada por entidades do setor e suspensa por juiz na véspera, operação custou R$ 1,3 bi

O governo federal comprou um total de 263,3 mil toneladas de arroz importado, num leilão anunciado para amenizar os impactos das chuvas no Rio Grande do Sul sobre o abastecimento e os preços do cereal. O leilão foi realizado pela Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) na manhã desta quinta-feira (6). O total da operação custou cerca de R$ 1,3 bilhão. A decisão do ...