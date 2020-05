Economia Governo começa a pagar nesta segunda (18) a 2ª parcela do auxílio emergencial Ao todo, cerca de 50 milhões de pessoas estão inscritas no programa

O governo começa a pagar nesta segunda-feira (18) parcela do auxílio emergencial. Os primeiros a receber serão os beneficiários do Bolsa Família cujo NIS termina em 1. Na terça-feira (19), serão pagos os recursos aos beneficiários com NIS terminado em 2. A remuneração foi criada para compensar os efeitos da pandemia de Covid-19 na economia. Conhecido como “coron...