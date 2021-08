Economia Governo autoriza início de plano de racionamento de energia A medida, aguardada desde o agravamento da crise energética, entrou em vigor nesta segunda-feira (23)

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, definiu as regras para o início do programa de racionamento de energia destinado a grandes consumidores. A medida, aguardada desde o agravamento da crise energética, entrou em vigor nesta segunda-feira (23) com a publicação de uma portaria no Diário Oficial da União. Com a demora e o agravamento da crise hídrica, grande...