Economia Governo anuncia pagamento de R$ 184 milhões de salário de junho aos servidores Valores estarão disponíveis para saques na conta na quarta-feira, 1º de julho

Em release divulgado na manhã desta terça-feira, 30, o governo do Estado anuncia que pagará a folha referente ao mês de junho nesta quarta-feira, 1º de julho, no valor total de R$ 184.086.172,83. Também está inclusa a antecipação do 13º salário para aniversariantes de maio. Segundo o governo, não há nenhuma folha em atraso em 2020. O release também pede que os ser...