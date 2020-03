Economia Governo antecipa salário de servidores estaduais para esta terça-feira, 31 Mais de R$ 180 mil já foram enviados para os bancos nesta segunda-feira, 30

O Governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, determinou a antecipação do pagamento dos servidores estaduais e enviou o recurso na ordem de R$ 182.794.798,13 para os bancos nesta segunda-feira, 30. O valor, referente ao total líquido dos salários do mês de março, estará disponível para saque nesta terça-feira, 31, um dia antes do previsto. A gestão estadu...