Economia Governo antecipa 13º do INSS para abril e maio Aposentados, pensionistas e demais beneficiários do INSS vão receber a primeira parcela do 13º a partir do dia 24 de abril

Aposentados, pensionistas e demais beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) vão receber a primeira parcela do 13º a partir do dia 24 de abril. O decreto com a antecipação da gratificação natalina foi assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e está publicado na edição desta quarta-feira (13) do Diário Oficial da União. A decisão faz...