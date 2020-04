Economia Governo adia prazo de declaração do Imposto de Renda para 30 de junho Prazo para envio da declaração do Imposto de Renda venceria em 30 de abril

O secretário da Receita Federal, José Tostes, anunciou nesta quarta-feira, 1, que o governo vai adiar a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) de 2020 devido à pandemia da covid-19 do dia 30 abril para 30 de junho. "Esse prazo venceria no próximo dia 30 de abril e está sendo prorrogado para entrega no dia 30 de junho. Portanto prorrogação por dois m...