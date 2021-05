Economia Governo aciona todas as usinas térmicas para evitar racionamento de energia Agência Nacional de Energia Elétrica definiu que a bandeira tarifária vermelha 1 seria adotada para as contas de luz em maio

O Brasil registrou em abril e também de setembro ao mês passado –período que concentra mais chuvas– a pior afluência sobre o SIN (Sistema Interligado Nacional) de energia elétrica desde 1931. Com isso, os reservatórios das hidrelétricas estão entrando na estação seca em níveis muito baixos. O sistema do Sudeste e do Centro-Oeste, o maior do Brasil, está no pior n...