Economia Governadores negociam fundos com Guedes para ampliar reforma tributária Governo federal defende o uso de recursos de royalties de petróleo. Os Estados, porém, não querem ficar reféns da volatilidade do setor

Em busca de um acordo para viabilizar uma reforma tributária ampla, o Ministério da Economia e governadores discutem a criação de dois fundos com recursos para incentivar que os Estados aceitem alterar as regras do ICMS, principal fonte de receita tributária desses entes. No entanto, ainda há discordâncias sobre como os fundos serão abastecidos. O governo fed...