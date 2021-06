Economia Governador volta a reforçar que Agrotins digital é vitrine do Tocantins para o mundo Carlesse destaca potencial do agro tocantinense nesta edição de 2021 durante abertura do evento, que segue até a sexta-feira

Com foco nas potencialidades do setor do agronegócio, a abertura da Feira Agrotecnológica do Tocantins - Agrotins 2021 100% Digital ocorreu nesta terça-feira, 15, com a presença do governador Mauro Carlesse. Esse é o segundo ano que o evento acontece de forma digital devido a pandemia da Covid-19. As atividades seguem até a sexta-feira, 18, exclusivamente p...