Economia Governador sanciona lei que autoriza empréstimo de R$ 250 milhões para duplicação de ponte Recurso deve ampliar a atividade econômica no terminal de integração da Ferrovia Norte-Sul e melhorar os acessos à Palmas

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), sancionou a Lei nº 4.445, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito, com garantia da União, recursos que devem “priorizar a melhoria e expansão das vias de acesso à Palmas, garantindo a eficiência no transporte e o desenvolvimento sustentável da região”, conforme publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (9). ...