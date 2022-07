Economia Governador edita Medida Provisória que reduz ICMS sobre venda de gado bovino em até 66% Conversão em lei deve ser feita até 31 de agosto, data de validade da MP, antes das restrições do ano eleitoral

O Governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), editou na quarta-feira, 13, a Medida Provisória nº 18 (MP) que reduz em 66,67% a base de cálculo do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) sobre as operações de saída interestaduais realizadas c...