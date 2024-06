Economia Governador do Tocantins anuncia duplicação da ponte que liga Palmas a Luzimangues Anúncio aconteceu durante apresentações musicais na inauguração da ponte Antônio Poincaré de Andrade na noite de sexta-feira (14)

O Governador do Tocantins Wanderlei Barbosa (Republicanos) anunciou duplicação da ponte Governador Siqueira Campos, que liga Palmas ao distrito de Luzimangues. O anúncio aconteceu durante a inauguração da ponte Antônio Poincaré de Andrade que liga Porto Nacional a BR-153, na noite de sexta-feira (14). Ao lado do presidente do Banco de Brasília (BRB),...