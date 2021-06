Economia Google Fotos encerra armazenamento ilimitado; veja alternativas Plano inicial do Google One, de 100 GB, vai custar a partir de R$ 2,59 por mês

A ferramenta de armazenamento de fotos na nuvem do Google, o Google Fotos, passa a ser paga a partir desta terça-feira (1º). A medida foi anunciada pela empresa em novembro do ano passado. Cada conta do Google tem disponível 15 GB de espaço, que que inclui o Gmail, Drive e também o Photos. Antes da nova política ser implementada, o armazenamento de fotos em alta r...