Economia Golpes praticados por estelionatários oferecem falsos atrasados e revisão para aposentados do INSS Os criminosos ligam para o beneficiário, se apresentam como membros do CNPS (Conselho Nacional de Previdência Social) e pedem que o segurado informe dados pessoais, também solicitando o depósito de determinada quantia em uma conta bancária, para liberar um pagamento que não existe

Estelionatários têm telefonado para aposentados, pensionistas e outros segurados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) para aplicar golpes e pedir a transferência de dinheiro, segundo alerta do Ministério do Trabalho e Previdência. Há pelo menos três estratégias utilizadas como isca pelos criminosos: falsos atrasados, falsa revisão e falsa auditoria. Para evitar...