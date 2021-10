Economia Geração Covid-19: Brasil tem 35,9% de jovens que nem estudam nem trabalham Na faixa dos 18 aos 24 anos em 2020; é a 2ª maior proporção entre países

Falta de oportunidades, desemprego em alta e abandono escolar fazem do Brasil o vice-campeão entre os países com a maior proporção de jovens que nem estudam nem trabalham. Em 2020, eram 35,9% dos jovens brasileiros de 18 aos 24 anos nessa situação. Esse percentual só não é maior do que o da África do Sul. E está muito longe da média dos países, que é de 15,1%. Especi...