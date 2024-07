Economia Gastos com Previdência e BPC sobem R$ 11,3 bi e forçam bloqueio no Orçamento de 2024 O aumento das duas categorias de despesa é o principal motivo por trás do congelamento de R$ 15 bilhões em gastos

A redução da fila de espera do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) impulsionou as despesas com benefícios previdenciários e com o BPC (Benefício de Prestação Continuada), que ficaram R$ 11,3 bilhões maiores na projeção para este ano. O aumento das duas categorias de despesa é o principal motivo por trás do congelamento de R$ 15 bilhões em gastos do Orçame...