Em uma nova rodada de pesquisas de preço de combustível, o Procon Tocantins encontrou um leve novo aumento nos valores do litro de gasolina nesta segunda-feira, 8, em Palmas e em Gurupi. Essa alteração nos valores é encontrada ao se comparar a pesquisa desta data com a da última semana, na quarta-feira, 3. Em Araguaína, não houve pesquisa divulgada nesta semana, entretanto a cidade tem o valor mais alto encontrado entre os maiores municípios do Estado, sendo possível abastecer pelo preço de R$ 7,27.

Apesar de o maior preço continuar em R$ 6,99 na Capital, da semana passada para essa, na pesquisa anterior era possível encontrar gasolina nas bombas pelo preço de R$ 6,65. A nova pesquisa traz o valor mínimo em R$ 6,69. A diferença é de quatro centavos. Além disso, em Palmas, apenas dois estabelecimentos estão vendendo o produto abaixo de R$ 6,79.

Outra diferença é que no levantamento passado dois postos de combustíveis vendiam o produto a R$ 7,99, agora, no material divulgado nesta segunda, são quatro locais praticando o preço e ao menos três com o produto no valor de R$ 6,98. Com base nesses valores, a variação dos preços do produto na Capital é de 4,48%, ou 30 centavos.

Ao todo, são mais de 50 postos de combustíveis pesquisados pelo Procon Tocantins.

Gurupi

A pesquisa do Procon Tocantins desta segunda mostra que a gasolina está sendo comercializada em até R$ 7,19 em Gurupi. Um aumento de cerca de 20 centavos com relação ao levantamento anterior, que mostrava como preço máximo R$ 6,99.

Atualmente, o menor preço encontrado para o produto na cidade é de 6,74, o mesmo da semana anterior. A variação do valor da gasolina nos mais de 20 postos pesquisados chega a 6,67%, ou 45 centavos.

Araguaína

Em Araguaína, a última pesquisa divulgada é da semana passada, entretanto teve o maior preço encontrado entre as três maiores cidades do Tocantins. A gasolina mais cara foi de R$ 7,27 e a mais barata de R$ 6,71. A variação do valor praticado pelos mais de 30 estabelecimentos chega a 8,48%, sendo 56 centavos.