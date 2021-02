Economia Gasolina é comercializada a R$ 5,69 em alguns postos de combustíveis de Palmas Esse é o quarto aumento anunciado pela Petrobras somente neste ano; Sindiposto-TO afirma que a revenda dos combustíveis está relacionada ao valor cambial

Nesta semana, o litro da gasolina já chegou a R$ 5,69 em alguns postos de combustíveis de Palmas. Essa é a quarta mudança no preço anunciado pela Petrobras, tanto da gasolina quanto do diesel, que registrou um aumento de, pelo menos, R$ 0,23 no litro do produto. O preço cobrado nas refinarias da Petrobras corresponde a cerca de 33% do preço pago pelos consumidores finais...