Um dos itens indispensáveis no dia a dia é o gás de cozinha. Sabendo disso, uma pesquisa realizada em 12 cidades revelou a variação de preço em 154 distribuidoras no Tocantins. O menor valor apontado no levantamento feito pelo órgão de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) é de R$105 e o maior de R$135.

O Procon ressaltou a importância da pesquisa prévia de preço antes de sair às compras, pois há uma gama de marcas disponíveis no mercado, além de opções de descontos ofertadas pelos distribuidores conforme a forma de pagamento.

A verificação pelos fiscais ocorreu nesta segunda (15) e terça-feira (16). O órgão destacou que caso o consumidor se sinta violado durante a compra do produto, ele deve entrar em contato por meio do Disque 151 ou pelo WhatsApp (63) 99216-6840.

Confira os preços por cidade e estabelecimentos

Palmas

Menor: R$ 115

Maior: R$130

Variação: 13%

Quantidade de distribuidoras: 24

Araguaina

Menor: 115

Maior: R$ 130

Variação: 13,04%.

Quantidade de distribuidoras: 22

Gurupi

Menor: R$ 115

Maior: R$ 125

Variação:9%

Quantidade de distribuidoras:17

Porto Nacional

Menor: R$ 115

Maior: R$ 120

Variação:4,35%

Quantidade de distribuidoras:17

Paraíso do Tocantins

Menor:R$ 115

Maior: R$ 135

Variação: 17,39%

Quantidade de distribuidoras: 15

Colinas do Tocantins

Menor: R$ 105

Maior: R$ 120

Variação: 14,29%

Quantidade de distribuidoras: 15

Araguatins

Menor: R$ 110,00

Maior: R$ 115,00

Variação: 4,55%

Quantidade de distribuidoras: 4

Guaraí

Menor: R$ 110

Maior: R$ 115

Variação: 6,11%

Quantidade de distribuidoras: 7

Tocantinópolis

Menor: R$ 124

Maior: R$ 125

Variação: 0,81%

Quantidade de distribuidoras:15

Formoso do Araguaia

Menor: R$ 110

Maior: R$ 115

Variação: 4,55%

Quantidade de distribuidoras:4

Dianópolis

Menor: R$ 112

Maior: R$ 120

Variação: 7,14%

Quantidade de distribuidoras:9

Miracema do Tocantins

Menor: R$ 105

Maior: R$ 120

Variação:14,29%

Quantidade de distribuidoras:5

*Raquel Oliveira é integrante do programa de estágio entre Jornal do Tocantins e Universidade Federal do Tocantins (UFT), sob orientação de Vilma Nascimento e Raphael Pontes