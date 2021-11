Economia Gás de cozinha pode ser encontrado R$ 45 mais caro que em janeiro de 2021 Segundo levantamento do Procon, o produto chega a custar R$125 na região norte de Palmas

Não está fácil para o consumidor palmense. Levantamento do Procon Tocantins realizado nas regiões central, norte, sul, Taquaralto e no distrito de Taquaruçú, mostra que o preço do botijão de gás de cozinha (13 kg) chega a R$ 125. O maior valor encontrado foi na região norte de Palmas. Já o menor valor, segundo a pesquisa, é de R$ 110, o que corresponde a uma variação d...