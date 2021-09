Economia Gás de cozinha pode ser encontrado R$17,00 mais caro que no mesmo período do ano passado Levantamento mostra que a variação de preços nas revendedoras da Capital chega a 20 %

De acordo com o último levantamento realizado pelo Procon Tocantins, das 33 revendedoras pesquisados em Palmas, cinco estão vendendo o produto a R$ 120,00, sendo que o menor valor identificado é de R$100,00. No mês de agosto, o maior valor encontrado era de R$115,00, na região norte da Capital. Em setembro do ano passado, este produto podia ser encontrado entre ...