Economia França eleva salário de parteiras, que tentam tornar atividade mais atrativa Elas vêm pedindo para o governo consolidar um estatuto médico das parteiras no serviço hospitalar público francês

O ministério da Saúde francês resolveu aumentar em cerca de 100 euros o salário das parteiras que trabalham nos hospitais da França a partir de janeiro, além de oferecer um bônus no mesmo valor para as profissionais. A decisão do ministro da Saúde, Olivier Véran, foi anunciada depois de uma reunião com o sindicato das parteiras na França. No entanto, a categoria...